(Infographic) Điện Biên quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cao tốc

Những sai lệch trong thông tin người nộp thuế, thửa đất đã chuyển nhượng nhưng chưa được cập nhật hay khoản tiền đã nộp vẫn hiển thị nợ trên hệ thống đang gây không ít phiền hà cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thực tế này đòi hỏi ngành thuế Thanh Hóa không chỉ tập trung đôn đốc thu nộp mà còn phải rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý dứt điểm những bất cập phát sinh từ cơ sở, bảo đảm nghĩa vụ thuế được xác định đúng, thu đúng và minh bạch.