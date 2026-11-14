(Infographic) Điện Biên quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cao tốc
ĐBP - Phát huy tinh thần "Điện Biên Phủ quyết chiến, quyết thắng", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1). Dự án hạ tầng chiến lược này kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/infographic-dien-bien-quyet-tam-day-nhanh-tien-do-cao-toc