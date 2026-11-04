[Infographic] Đào tạo, bồi dưỡng và đột phá trong thu hút nguồn nhân lực
Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 16-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Dưới đây là nhóm nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng và đột phá trong thu hút nguồn nhân lực.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202611/infographic-dao-tao-boi-duong-va-dot-pha-trong-thu-hut-nguon-nhan-luc-6256c4c/