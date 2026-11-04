[Infographic] Đào tạo, bồi dưỡng và đột phá trong thu hút nguồn nhân lực

Các cuộc tấn công mạng không còn giới hạn ở việc đánh cắp dữ liệu hoặc làm tê liệt máy tính. Ngày 2-11, một loạt sự cố nhắm vào hệ thống làm lạnh trong các siêu thị đã được báo cáo ở ít nhất 9 quốc gia châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU).