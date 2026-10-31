[Infographic] Danh sách các điểm khám sức khỏe miễn phí tại Đồng Nai

Việc mở rộng các điểm khám được thực hiện trên cơ sở đăng ký tự nguyện của các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thực hiện mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Mỗi cơ sở có lịch khám, đối tượng phục vụ riêng. Do đó, người dân cần liên hệ trước để xác nhận thời gian và nội dung miễn phí. Dưới đây là infographic Danh sách 13 điểm khám sức khỏe miễn phí tại Đồng Nai.

Thông tin: Bích Nhàn - Đồ họa: Trần Hảo