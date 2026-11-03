[Infographic] - Đà Nẵng thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 74 nghìn tỷ đồng, tăng 61,9%

Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2026, nhưng Lâm Đồng vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu; trong đó, giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn thấp. Việc xử lý nhà, đất dôi dư, tháo gỡ dự án tồn đọng, giải quyết thủ tục hành chính và làm sạch dữ liệu đất đai cũng chậm tiến độ.