[Infographic] - Đà Nẵng thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 74 nghìn tỷ đồng, tăng 61,9%
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sơ bộ 10 tháng năm 2026 đạt hơn 74.024 tỷ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, an sinh xã hội…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-da-nang-thu-ngan-sach-10-thang-dat-hon-74-nghin-ty-dong-tang-61-9-3357249.html