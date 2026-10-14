[Infographic] - Đà Nẵng quy định mức hỗ trợ thu nhập đối với lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố

HNN - Từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất xanh, hữu cơ đến việc liên kết và chung sức xây dựng cộng đồng, người nông dân ở Huế đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đồng hành với quá trình đó là các cấp hội nông dân (HND) trên địa bàn thành phố.