[Infographic] - Đà Nẵng quy định mức hỗ trợ thu nhập đối với lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố
Nghị quyết số 109/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, với mức hỗ trợ căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-da-nang-quy-dinh-muc-ho-tro-thu-nhap-doi-voi-lao-dong-lam-cong-viec-ho-tro-phuc-vu-tai-cac-co-quan-don-vi-thuoc-thanh-pho-3355122.html