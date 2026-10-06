[Infographic] - Đà Nẵng: Lộ trình và mục tiêu trọng tâm xây dựng thành phố 'An toàn - Văn minh' giai đoạn 2026 - 2030

Sau 5 năm thuê mua nhà ở xã hội, chuẩn bị đóng nốt số tiền còn lại để sở hữu căn nhà thì thu nhập hiện tại đã vượt mức quy định. Người dân lo ngại có thể mất quyền mua chính căn nhà đã đóng trước 50% giá trị và sinh sống suốt 5 năm qua.