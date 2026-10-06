[Infographic] - Đà Nẵng: Lộ trình và mục tiêu trọng tâm xây dựng thành phố 'An toàn - Văn minh' giai đoạn 2026 - 2030
Thực hiện Đề án “5 không”, “3 có”, “4 an” theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 510/KH-UBND nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm thực hiện 4 chương trình trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-da-nang-lo-trinh-va-muc-tieu-trong-tam-xay-dung-thanh-pho-an-toan-van-minh-giai-doan-2026-2030-3354272.html