[Infographic] Đã có 24/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 17/9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 2.457 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1.431 hài cốt tìm kiếm, quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 852 hài cốt tại Campuchia.

Đến nay, đã có 24/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, gồm: Quân khu 1: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; Quân khu 2: Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ; Quân khu 3: Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình; Quân khu 4: Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế; Quân khu 5: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk; Quân khu 7: Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Để triển khai nhiệm vụ, 264 tổ, đội lấy mẫu, với khoảng 3.500 người, đã được huy động.

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