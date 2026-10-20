[Infographic] Cuộc thi trực tuyến ‘Đồng Nai vươn mình trong kỷ nguyên mới’

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 16-NQ/TW, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết, nhất là quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các định hướng phát triển thành phố Đồng Nai. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Từ đó biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, hướng đến mục tiêu đưa Đồng Nai trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới vào năm 2065.

Báo Đồng Nai Online