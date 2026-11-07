[Infographic] Công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ
Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thời gian qua thành phố Đồng Nai đã tích cực triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo cơ sở dữ liệu phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ. Kết quả đạt được đã góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong cả nước.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202611/infographic-cong-tac-lay-mau-phuc-vu-xac-dinh-danh-tinh-liet-si-5706cfb/