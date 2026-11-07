[Infographic] Công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ

Theo số liệu của Thống kê Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội giải quyết việc làm cho 183.300 lao động, vượt 7,2% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 10, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,5% dân số, cao hơn mục tiêu 96,25% Thành phố giao.