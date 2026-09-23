[Infographic] Công bố đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Trong 48 giờ tới, TP.HCM và một số khu vực lân cận được dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm. Đợt mưa lớn chưa kết thúc khi dự báo cho thấy mưa còn tiếp diễn đến ngày 25/9, có nơi tiếp tục trên 70mm.