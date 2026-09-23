[Infographic] Công bố đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO
Ngày 22/9, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam giới thiệu bộ nhận diện đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ Việt Nam đồng hành và hợp tác với UNESCO trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và truyền thông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-cong-bo-do-hoa-ky-niem-50-nam-viet-nam-gia-nhap-unesco-post990349.html