(Infographic) Chung tay đẩy lùi tảo hôn: Quy định pháp luật và Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025–2030

ĐBP - Tảo hôn để lại những hệ lụy nặng nề về sức khỏe, đời sống xã hội của thế hệ trẻ, đây còn là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Nhằm từng bước xóa bỏ hủ tục này, hướng tới mục tiêu giảm từ 2 - 3% số cuộc tảo hôn mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030 theo Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rõ các mức xử phạt hành chính cũng như chế tài hình sự nghiêm khắc đối với hành vi tảo hôn và tổ chức tảo hôn. Việc nắm vững các quy định pháp luật chính là "lá chắn" quan trọng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ em, xây dựng gia đình văn minh và tiến bộ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.