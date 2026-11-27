Ngày 29/11, các bộ trưởng OPEC+ sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) để bàn về chính sách sản lượng dầu mỏ năm 2027. Đây được dự báo là một trong những cuộc họp phức tạp nhất của liên minh trong nhiều năm qua, khi lợi ích của các nước thành viên ngày càng khó dung hòa.