[Infographic] Chứng khoán tuần 23-27/11: Thị trường phục hồi trong phiên cuối tuần sau khi vào vùng quá bán ngắn hạn
Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp điều chỉnh mạnh. Kết tuần 23-27/11, VN-Index giảm -2,07% so với tuần trước, về mức 1.653,90 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực; thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 22,5% so tuần trước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-tuan-23-2711-thi-truong-phuc-hoi-trong-phien-cuoi-tuan-sau-khi-vao-vung-qua-ban-ngan-han-post1005961.html