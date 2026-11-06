[Infographic] Chứng khoán tuần 2-6/11: Thị trường tiếp tục chịu nhiều áp lực trong tuần đầu tháng 11/2026

Ngày 28/10/2026, Naftogaz tuyên bố đã ký một bản ghi nhớ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đưa vốn và công nghệ của Mỹ vào sản xuất dầu khí của Ukraine. Thông báo không nêu tên công ty, mỏ dầu hay con số cụ thể nào, điều này cho thấy đầu tư dầu khí của Ukraine vẫn đang ở giai đoạn khung thỏa thuận chứ chưa phải giai đoạn ký kết hợp đồng. Tiêu đề nghe có vẻ hoành tráng hơn nội dung tài liệu phía sau.