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[Infographic] Chứng khoán tuần 2-6/11: Thị trường tiếp tục chịu nhiều áp lực trong tuần đầu tháng 11/2026

Kết tuần 2-6/11, VN-Index giảm 0,93% về mức 1.725,36 điểm, 2 tuần liên tiếp giảm điểm, dưới vùng giá trung bình 20 phiên quanh 1.730 điểm. Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch trên HoSE tăng 28,4% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị bán 870,1 tỷ đồng trên HoSE.

Báo Nhân Dân
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Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-tuan-2-611-thi-truong-tiep-tuc-chiu-nhieu-ap-luc-trong-tuan-dau-thang-112026-post1000769.html