[Infographic] Chứng khoán tuần 19-23/10: VN-Index tăng 4% lên mức 1.774,15 điểm, thanh khoản trong tuần tăng

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận điểm sáng nổi bật từ sự bứt phá của dư nợ cho vay margin và năng lực tài chính vượt trội. Việc ngân hàng mẹ tăng vốn điều lệ lên 13.000 tỷ đồng kết hợp cùng bộ đệm thanh khoản dồi dào giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng vững chắc để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong chu kỳ mới của thị trường.