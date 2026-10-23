[Infographic] Chứng khoán tuần 19-23/10: VN-Index tăng 4% lên mức 1.774,15 điểm, thanh khoản trong tuần tăng
Trong tuần 19-23/10, VN-Index có 4 phiên liên tiếp tăng điểm với thanh khoản cải thiện. Kết tuần, VN-Index tăng 4% lên mức 1.774,15 điểm. Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch trên HoSE tăng 22,3% so tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 966,5 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-tuan-19-2310-vn-index-tang-4-len-muc-177415-diem-thanh-khoan-trong-tuan-tang-post997668.html