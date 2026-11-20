Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC, sàn HoSE) tiếp tục đăng ký nhận chuyển nhượng 27,4 triệu quyền mua cổ phiếu sau khi chưa thực hiện giao dịch trong đợt đăng ký trước do doanh nghiệp điều chỉnh lịch phát hành. Trong thời gian gia hạn đợt chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu để thanh toán nợ vay và công nợ nhà cung cấp, SMC cũng thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc cùng một số vị trí quản lý cấp cao.