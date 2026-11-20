[Infographic] Chứng khoán tuần 16-20/11/2026: VN-Index chịu áp lực bán mạnh, phục hồi nhẹ quanh vùng giá 1.670 điểm
Thị trường trong nước đã có tuần diễn biến khá tiêu cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh trong tuần và phục hồi nhẹ quanh vùng giá 1.670 điểm. Kết tuần giao dịch 16-20/11, VN-Index giảm 2,66% về mức 1.688,79 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm.
Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực bán mạnh. Khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 6,3% so tuần trước. Khối ngoại gia tăng bán ròng trong tuần này với giá trị bán 3.290 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-tuan-16-20112026-vn-index-chiu-ap-luc-ban-manh-phuc-hoi-nhe-quanh-vung-gia-1670-diem-post1004303.html