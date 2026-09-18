[Infographic] Chứng khoán tuần 14-18/9: VN-Index giảm 7,11 điểm phiên cuối tuần, thanh khoản trong tuần tăng
Trong tuần giao dịch 14-18/9, VN-Index có phiên giảm điểm mạnh với khối lượng khá đột biến, sau đó phục hồi tốt trong 3 phiên tiếp theo khi vượt lên vùng giá 1.800 điểm. Phiên cuối tuần 18/9, VN-Index giảm điểm dưới áp lực cơ cấu của các quỹ ETF.
Độ rộng thị trường trong tuần phục hồi tích cực trên hầu hết các nhóm ngành. Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch tăng 24,3% so với tuần trước. Khối ngoại mua ròng trở lại trong tuần này với giá trị 2.860 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-tuan-14-189-vn-index-giam-711-diem-phien-cuoi-tuan-thanh-khoan-trong-tuan-tang-post989524.html