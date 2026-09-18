[Infographic] Chứng khoán tuần 14-18/9: VN-Index giảm 7,11 điểm phiên cuối tuần, thanh khoản trong tuần tăng

Chỉ một phút mất cảnh giác, công nhân lao động tại các nhà máy có thể vô tình trở thành người vi phạm pháp luật, liên quan đến ma túy. Vì vậy, phòng, chống tác hại của ma túy phải bắt đầu từ nhận thức đúng, cảnh giác sớm và hành động kịp thời.