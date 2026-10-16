[Infographic] Chứng khoán tuần 12-16/10: VN-Index phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần,
Thị trường có tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp, mức độ giảm mạnh hơn với thanh khoản tiếp tục suy giảm. Trong tuần VN-Index có 4 phiên liên tiếp giảm điểm, sau đó phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần. Kết tuần 12-16/10, VN-Index giảm 1,58% về mức 1.705,91 điểm, duy trì trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.
Độ rộng thị trường trong tuần phân hóa, nghiêng về tiêu cực. Ngoại trừ nhóm thép, xây dựng, chứng khoán, hàng không... có diễn biến phục hồi tích cực. Các nhóm ngành khác chịu áp lực điều chỉnh mạnh như nhóm năng lượng-dầu khí, cảng-vận tải biển, bất động sản, cao-su, bảo hiểm, phân bón, khu công nghiệp, bán lẻ... Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 18,6% so với tuần trước. Điều này thể hiện lực cầu, dòng tiền vẫn suy yếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị bán 3.013 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-tuan-12-1610-vn-index-phuc-hoi-nhe-trong-phien-cuoi-tuan-post995866.html