[Infographic] Chứng khoán ngày 9/11: VN-Index giảm 11,04 điểm, khối ngoại gia tăng bán ròng
Sau 2 tuần liên tiếp giảm điểm, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 9/11. Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,64%) về mức 1.714,32 điểm. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 36,6% so với phiên trước. Khối ngoại gia tăng bán ròng với giá trị bán 806,4 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-911-vn-index-giam-1104-diem-khoi-ngoai-gia-tang-ban-rong-post1001350.html