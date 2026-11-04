[Infographic] Chứng khoán ngày 4/11: VN-Index tăng 33,4 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đang tạo bước ngoặt lớn cho ngành ô tô Mỹ. Quyết định này mang lại sự linh hoạt tài chính ngắn hạn cho các hãng xe, nhưng đồng thời lại châm ngòi cho các cuộc chiến pháp lý gay gắt và dấy lên lo ngại về rủi ro suy giảm năng lực cạnh tranh công nghệ của ngành ô tô trên thị trường toàn cầu.