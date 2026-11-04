Kinh tếChứng khoán

[Infographic] Chứng khoán ngày 4/11: VN-Index tăng 33,4 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh

Kết phiên 4/11, VN-Index tăng 33,4 điểm (+1,97%) lên mức 1.733,02 điểm. Độ rộng trên HoSE tích cực, chất lượng thị trường cải thiện tốt. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng mạnh 52,3% so phiên trước. Khối ngoại bán ròng 66,3 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Báo Nhân Dân
2147 liên quanGốc

GIANG KHÔI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-411-vn-index-tang-334-diem-khoi-luong-giao-dich-khop-lenh-tang-manh-post1000232.html