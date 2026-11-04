[Infographic] Chứng khoán ngày 4/11: VN-Index tăng 33,4 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh
Kết phiên 4/11, VN-Index tăng 33,4 điểm (+1,97%) lên mức 1.733,02 điểm. Độ rộng trên HoSE tích cực, chất lượng thị trường cải thiện tốt. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng mạnh 52,3% so phiên trước. Khối ngoại bán ròng 66,3 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-411-vn-index-tang-334-diem-khoi-luong-giao-dich-khop-lenh-tang-manh-post1000232.html