[Infographic] Chứng khoán ngày 3/11: VN-Index giảm 11,10 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 28,9% so phiên trước
Kết phiên 3/11, VN-Index giảm 11,10 điểm (-0,65%) về mức 1.699,62 điểm, quanh hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 28,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 502,4 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-311-vn-index-giam-1110-diem-khoi-luong-giao-dich-khop-lenh-tren-hose-giam-289-so-phien-truoc-post999982.html