[Infographic] Chứng khoán ngày 29/9: Khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 20,3% so phiên trước
Kết phiên giao dịch 29/9, VN-Index giảm 2,95 điểm (-0,17%) về mức 1.777,73 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 161 mã giảm giá, 132 mã tăng giá và 66 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 20,3% so phiên trước, bằng khoảng 70% mức trung bình. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -398,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-299-khoi-luong-giao-dich-khop-lenh-giam-203-so-phien-truoc-post991828.html