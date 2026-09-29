[Infographic] Chứng khoán ngày 29/9: Khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 20,3% so phiên trước

Theo anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sau khi mở rộng không gian phát triển, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội lớn để tổ chức lại nguồn lực và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, không gian lớn hơn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn hơn, đòi hỏi chính quyền và doanh nghiệp phải cùng khai thác hiệu quả dư địa mới.