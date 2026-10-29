[Infographic] Chứng khoán ngày 29/10: VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại vẫn bán ròng
Phiên 29/10, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,62%) về mức 1.755,61 điểm, dưới kháng cự mạnh 1.800 điểm. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng 7,3% so với phiên trước. Khối ngoại vẫn bán ròng với giá trị bán 459,3 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-2910-vn-index-giam-hon-11-diem-khoi-ngoai-van-ban-rong-post998952.html