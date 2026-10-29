[Infographic] Chứng khoán ngày 29/10: VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại vẫn bán ròng

Sau 9 tháng năm 2026, tiền gửi khách hàng tại Saigonbank giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay cũng thu hẹp và lợi nhuận trước thuế giảm 74%. Diễn biến này đặt ra cho Saigonbank trước bài toán duy trì nguồn vốn ổn định, kiểm soát chi phí huy động và cải thiện hiệu quả kinh doanh.