[Infographic] Chứng khoán ngày 28/10/2026: VN-Index tiếp tục tích lũy

Vịt Cổ Lũng đã có danh tiếng và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhưng một sản phẩm đặc trưng không tự nhiên trở thành hàng hóa có thị trường rộng. Từ tem truy xuất nguồn gốc tới các phiên livestream có sự hỗ trợ của World Vision, người chăn nuôi ở Cổ Lũng đang học thêm một công việc mới: không chỉ làm ra sản phẩm mà còn phải biết cung cấp thông tin, kể câu chuyện và tìm khách hàng trên môi trường số. Đây cũng là nơi tinh thần đổi mới sáng tạo của Nghị quyết 57 chạm trực tiếp vào bài toán sinh kế.