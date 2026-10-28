[Infographic] Chứng khoán ngày 28/10/2026: VN-Index tiếp tục tích lũy
Thị trường đã phục hồi tốt ở cuối phiên giao dịch 28/10 với lực cầu cải thiện tương đối tốt. Kết phiên, VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,27%) lên mức 1.761,65 điểm, dưới kháng cự mạnh 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 130 mã tăng, 183 mã giảm, 117 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường tăng sau 2 phiên giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng 10,3% so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 267,4 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-28102026-vn-index-tiep-tuc-tich-luy-post998661.html