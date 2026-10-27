[Infographic] Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index giảm 1,68 điểm, thanh khoản thị trường giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Diễn đàn "Năng lượng sạch cho kỷ nguyên tăng trưởng mới" đã tạo ra không gian trao đổi chuyên sâu giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp về định hướng, giải pháp và những điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam.