[Infographic] Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index giảm 1,68 điểm, thanh khoản thị trường giảm phiên thứ 2 liên tiếp
Kết phiên giao dịch 27/10, VN-Index giảm 1,68 điểm (-0,10%) về mức 1.761,87 điểm, dưới kháng cự mạnh 1.800 điểm. Thanh khoản thị trường giảm phiên thứ 2 liên tiếp, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 10,6% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 441,5 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-2710-vn-index-giam-168-diem-thanh-khoan-thi-truong-giam-phien-thu-2-lien-tiep-post998426.html