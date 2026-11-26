[Infographic] Chứng khoán ngày 26/11: Thị trường lao dốc sau tin thuế quan mới, cầu bắt đáy hoạt động mạnh
Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay 26/11. Kết phiên, VN-Index giảm mạnh 57,77 điểm (-3,42%) về mức 1.629,68 điểm, dưới kháng cự 1.650 điểm. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng 68,4% so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 179,5 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-2611-thi-truong-lao-doc-sau-tin-thue-quan-moi-cau-bat-day-hoat-dong-manh-post1005694.html