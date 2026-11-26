Với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, bài toán huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Hải Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần phát huy vai trò dẫn dắt của Nhà nước, khơi thông nguồn lực tư nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.