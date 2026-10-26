[Infographic] Chứng khoán ngày 26/10: VN-Index giảm 10,6 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng
Kết phiên giao dịch 26/10, VN-Index giảm 10,6 điểm (-0,6%) về mức 1.763,55 điểm, dưới kháng cự mạnh 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về điều chỉnh với 100 mã tăng, 219 mã giảm, 100 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm -19,2% so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 892,3 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-2610-vn-index-giam-106-diem-khoi-ngoai-tiep-tuc-ban-rong-post998228.html