[Infographic] Chứng khoán ngày 26/10: VN-Index giảm 10,6 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan đạt 3,09 tỉ USD, tăng 19,8%, trong khi nhập khẩu đạt 368,4 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, đưa mức xuất siêu lên hơn 2,7 tỉ USD. Máy vi tính, điện tử và linh kiện dẫn đầu với 834 triệu USD, kết quả thương mại đáng chú ý trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và hướng tới kim ngạch song phương 6 tỉ USD.