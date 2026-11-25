Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Nhà nước phải là khách hàng lớn, đồng thời là người sử dụng đầu tiên các sản phẩm AI do doanh nghiệp Việt phát triển. Các bộ, ngành, địa phương cần công bố bài toán AI ưu tiên, dữ liệu có thể khai thác, nhu cầu mua sắm và ngân sách dự kiến, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia phát triển, cung cấp giải pháp...