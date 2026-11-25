[Infographic] Chứng khoán ngày 25/11: VN-Index giảm gần 10 điểm, thanh khoản thị trường tăng nhẹ
Kết phiên 25/11, VN-Index giảm 9,69 điểm (-0,57%) về mức 1.687,45 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 2,0% so phiên trước. Khối ngoại gia tăng bán ròng với giá trị bán 5.674 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-2511-vn-index-giam-gan-10-diem-thanh-khoan-thi-truong-tang-nhe-post1005394.html