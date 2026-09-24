[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm
Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay 24/9. Đầu phiên VN-Index biến động nhẹ quanh 1.800 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó, áp lực bán gia tăng mạnh dần đến cuối phiên, thanh khoản tăng khi giá giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,47%) về mức 1.775,09 điểm.
Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 219 mã giảm giá, 76 mã tăng giá và 58 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 7,4% so với phiên trước. Áp lực bán gia tăng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 919,3 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-249-thi-truong-tiep-tuc-chiu-ap-luc-ban-manh-vn-index-ve-duoi-1800-diem-post990895.html