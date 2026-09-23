[Infographic] Chứng khoán ngày 23/9: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh, giảm 15,28 điểm
Kết phiên giao dịch 23/9, VN-Index giảm 15,28 điểm (-0,84%) về mức 1.801,65 điểm, trên mức hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 169 mã giảm giá, 127 mã tăng giá và 62 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục tăng 22,8% so phiên trước, thể hiện áp lực bán gia tăng trở lại. Khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị bán ở mức 1.062 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-239-vn-index-chiu-ap-luc-dieu-chinh-giam-1528-diem-post990545.html