[Infographic] Chứng khoán ngày 23/11: VN-Index tăng 8,35 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng
Kết phiên giao dịch ngày 23/11, VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) lên mức 1.697,14 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với các nhóm mã dần phục hồi sau giai đoạn bán mạnh.
Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 19,8% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 418,9 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, khối ngoại đã bán ròng mạnh 127.294 tỷ đồng, vượt giá trị bán ròng 125.162 tỷ đồng trong năm 2025.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-2311-vn-index-tang-835-diem-khoi-ngoai-tiep-tuc-ban-rong-post1005001.html