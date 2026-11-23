Trước yêu cầu minh bạch hóa giao dịch trên môi trường số và hệ thống chính sách thuế liên tục điều chỉnh, doanh nghiệp không thể giao phó toàn bộ việc kiểm soát pháp lý cho bộ phận kế toán. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần nghiên cứu đầy đủ ba cấp văn bản pháp luật, rà soát hồ sơ ba năm gần nhất và bảo đảm tính thống nhất từ hợp đồng đến hóa đơn để giữ an toàn dòng tiền và phòng ngừa tranh chấp ngay từ đầu.