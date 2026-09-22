[Infographic] Chứng khoán ngày 22/9: VN-Index tăng 17,26 điểm, thanh khoản thị trường giảm
Sau khi giảm điểm khá mạnh trong ngày đầu tiên chính thức lên thị trường mới nổi sơ cấp của FTSE Russell, thị trường đã phục hồi tốt trở lại, các chỉ số đã vượt lên các vùng kháng cự. Kết phiên 22/9, VN-Index tăng 17,26 điểm (+0,96%) lên mức 1.816,93 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.
Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi với 157 mã tăng giá, 120 mã giảm giá và 79 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục giảm 23,4% so với phiên trước, chỉ khoảng 65% mức trung bình. Khối ngoại mua ròng nhẹ trở lại với giá trị 54,1 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-229-vn-index-tang-1726-diem-thanh-khoan-thi-truong-giam-post990302.html