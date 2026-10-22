[Infographic] Chứng khoán ngày 22/10: VN-Index tăng gần 22 điểm, khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp
Sau giai đoạn giảm giá mạnh và VN-Index tạo đáy quanh vùng 1.680 điểm, thị trường tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp với giao dịch tiếp tục khá tích cực. Kết phiên 22/10, VN-Index tăng 21,96 điểm (+1,26%) lên mức 1.760,63 điểm, hướng đến vùng giá 1.780-1.800 điểm.
Độ rộng trên HoSE phân hóa, nghiêng về điều chỉnh với 157 mã tăng, 174 mã giảm và 99 mã giữ giá. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 29,3% so phiên trước. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 341,6 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-2210-vn-index-tang-gan-22-diem-khoi-ngoai-mua-rong-phien-thu-2-lien-tiep-post997373.html