[Infographic] Chứng khoán ngày 21/10: VN-Index tăng mạnh 46,70 điểm, thanh khoản thị trường tăng mạnh
Kết phiên giao dịch 21/10, VN-Index tăng mạnh 46,70 điểm (+2,76%) lên mức 1.738,67 điểm, vượt kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tích cực, hầu hết các nhóm ngành khác đều tăng điểm tốt, thanh khoản cải thiện.
Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng 66,7% so với phiên trước. Khối ngoại mua ròng với giá trị 189,9 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay sau 20 phiên bán ròng liên tiếp, hỗ trợ tích cực tâm lý thị trường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-2110-vn-index-tang-manh-4670-diem-thanh-khoan-thi-truong-tang-manh-post997031.html