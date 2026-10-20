[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Chiều 20/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý về cơ chế giá điện, điều kiện đầu tư hạ tầng năng lượng, đồng thời đề nghị xử lý những khoảng trống pháp lý có thể phát sinh trong hoạt động thương mại và kinh tế số.