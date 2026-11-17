Từ củ tỏi đặc sản Cồn Nâm, sợi bột cháo canh Quý Mai đến những sản phẩm tinh dầu dược liệu, nhiều mô hình kinh tế ở Quảng Trị đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, chế biến và xây dựng thương hiệu. Không chỉ tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn địa phương, hướng đi này còn mở thêm việc làm, cải thiện thu nhập và tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.