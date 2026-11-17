[Infographic] Chứng khoán ngày 17/11: VN-Index giảm 10,17 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng 7,8% so phiên trước
Kết phiên 17/11, VN-Index giảm 10,17 điểm (-0,59%) về mức 1.726,71 điểm, trên hỗ trợ quan trọng quanh 1.700 điểm. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng 7,8% so phiên trước. Khối ngoại bán ròng trở lại với giá trị bán 359,5 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-1711-vn-index-giam-1017-diem-khoi-luong-giao-dich-khop-lenh-tren-hose-tang-78-so-phien-truoc-post1003403.html