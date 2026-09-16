[Infographic] Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giảm nhẹ 1,04 điểm, khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp
Kết phiên giao dịch ngày 16/9, VN-Index giảm nhẹ 1,04 điểm (-0,06%) về mức 1.810,11 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về điều chỉnh với 190 mã giảm giá, 109 mã tăng giá và 67 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 14,7% so phiên trước. Điều này thể hiện mức độ phục hồi không đồng đều, áp lực điều chỉnh tương đối bình thường sau phiên phục hồi mạnh. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp với giá trị 243,5 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-169-vn-index-giam-nhe-104-diem-khoi-ngoai-mua-rong-phien-thu-3-lien-tiep-post988997.html