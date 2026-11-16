[Infographic] Chứng khoán ngày 16/11: VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Trong bối cảnh thương mại tiếp tục gián đoạn và chính sách thuế quan còn nhiều bất định, chi phí năng lượng đã trở thành yếu tố gây áp lực lớn nhất lên cơ cấu chi phí hoạt động của doanh nghiệp toàn cầu. Tại Việt Nam, thuế quan và năng lượng là hai nhóm chi phí được doanh nghiệp nhắc đến nhiều nhất.