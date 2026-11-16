[Infographic] Chứng khoán ngày 16/11: VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm, thanh khoản thị trường giảm
Kết phiên 16/11, VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm (+0,11%) lên mức 1.736,89 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 105 mã tăng, 231 mã giảm, 98 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 10,5% so phiên trước. Khối ngoại mua ròng nhẹ 20,6 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-1611-vn-index-tang-nhe-196-diem-thanh-khoan-thi-truong-giam-post1003145.html