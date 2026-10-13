[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Từ 2.003 người năm 2006 lên 22.871 người vào tháng 7/2026, đội ngũ đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Nghệ An không chỉ tăng hơn 11 lần về số lượng mà còn ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và an sinh xã hội; khu vực này hiện đóng góp trên 73% tổng thu ngân sách tại chỗ của tỉnh.