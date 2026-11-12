[Infographic] Chứng khoán ngày 12/11: VN-Index giảm 12,15 điểm, khối ngoại bán ròng trở lại
Kết phiên 12/11, VN-Index giảm 12,15 điểm (-0,70%) về mức 1.734,75 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 107 mã tăng, 216 mã giảm, 110 mã giữ giá. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 5,3% so phiên trước. Khối ngoại bán ròng trở lại với giá trị bán 876,2 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-1211-vn-index-giam-1215-diem-khoi-ngoai-ban-rong-tro-lai-post1002255.html