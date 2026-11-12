[Infographic] Chứng khoán ngày 12/11: VN-Index giảm 12,15 điểm, khối ngoại bán ròng trở lại

Dữ liệu lịch sử giai đoạn 2016–2023 cho thấy VN-Index thường có diễn biến tích cực sau các đợt Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ. Trong 13 lần được thống kê, chỉ số tăng sau một tháng ở 11 lần và tăng sau ba tháng ở 12 lần. Mức tăng bình quân tương ứng là 4,35% và 9,87%.