[Infographic] Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index tăng 3,83 điểm, khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp

TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV - cho biết, chỉ số giá một căn hộ bình quân so với thu nhập bình quân năm của một hộ gia đình công chức tại đô thị Việt Nam đã lên tới hơn 32 năm, cao gấp đôi mức bình quân thế giới. Đây là thách thức lớn đối với khả năng tiếp cận nhà ở.