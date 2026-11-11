[Infographic] Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index tăng 3,83 điểm, khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp
Kết phiên 11/11, VN-Index tăng 3,83 điểm (+0,22%) lên mức 1.746,90 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về điều chỉnh. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 23,1% so với phiên trước. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 74,8 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-1111-vn-index-tang-383-diem-khoi-ngoai-mua-rong-phien-thu-2-lien-tiep-post1001847.html