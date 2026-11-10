[Infographic] Chứng khoán ngày 10/11: VN-Index tăng 28,75 điểm, thanh khoản thị trường tăng
Thị trường tăng điểm tốt trong phiên hôm nay 10/11 sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực. Kết phiên VN-Index tăng 28,75 điểm (+1,68%) lên mức 1.743,07 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE tăng mạnh 32,7% so phiên trước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-1011-vn-index-tang-2875-diem-thanh-khoan-thi-truong-tang-post1001650.html