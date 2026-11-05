[Infographic] Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định số 658-QĐ/TW, ngày 29/10/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quyết định nêu rõ, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong các lĩnh vực tuyên giáo.

Bộ Chính trị quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm. Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên, lao động hợp đồng phục vụ công tác của Ban.

Quyết định số 658-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2026, thay thế Quyết định số 246-QĐ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.