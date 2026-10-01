[Infographic] Chính sách xe điện tháng 10/2026: Tăng rào cản kỹ thuật, chấm dứt thời kỳ linh kiện trôi nổi
Từ tháng 10/2026, loạt quy định pháp lý mới trong lĩnh vực giao thông chính thức có hiệu lực, tạo ra bước ngoặt quản lý quan trọng đối với thị trường phương tiện đường bộ. Trong đó, việc chính thức áp dụng bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về động cơ, pin và ắc quy cho mô tô, xe gắn máy điện được xem là "màng lọc" then chốt, không chỉ siết chặt chuẩn mực an toàn người dùng mà còn thúc đẩy quá trình tái cấu trúc chất lượng trên toàn chuỗi cung ứng xe xanh tại Việt Nam.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/automotive/infographic-chinh-sach-xe-dien-thang-102026-tang-rao-can-ky-thuat-cham-dut-thoi-ky-linh-kien-troi-noi.htm