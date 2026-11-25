Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, theo đó bổ sung thêm quy định về cấp mã định danh điện tử, siết việc thu tiền trước với dự án không đủ điều kiện bán hàng và tăng bảo vệ người mua nhà.