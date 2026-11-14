[Infographic] - Chính sách tín dụng mới dành cho học sinh, sinh viên
Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg ban hành chính sách tín dụng mới, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Với mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng cùng lãi suất ưu đãi, phương thức trả nợ linh hoạt, chính sách góp phần giảm gánh nặng tài chính, mở rộng cơ hội học tập, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-chinh-sach-tin-dung-moi-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien-3358446.html