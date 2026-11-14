[Infographic] - Chính sách tín dụng mới dành cho học sinh, sinh viên

Tháng 11 về, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những người làm công tác giáo dục lại được nhắc nhớ, tri ân bởi những đóng góp thầm lặng cho sự nghiệp giáo dục. Có những người thầy, dù đã rời xa bục giảng, vẫn chưa bao giờ ngừng cống hiến. Tình yêu với nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phụng sự cộng đồng vẫn tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực. Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Phan Duy Dương (sinh năm 1958), hiện là Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Khuyến học - Cựu giáo chức xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, là một người như thế. Từ những năm tháng miệt mài bên trang giáo án, phấn trắng, bảng đen đến hành trình đóng góp cho quê hương hôm nay, ông vẫn giữ vẹn nguyên phẩm chất của một nhà giáo: tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung.