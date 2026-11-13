[Infographic] Chính sách tín dụng hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên

Hiện phường Nam Nha Trang có 4.752 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã và khoảng 5.400 hộ kinh doanh đang hoạt động. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách của tỉnh Khánh Hòa. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường ước tăng 17,65% so với cùng kỳ năm trước.