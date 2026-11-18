Chương trình giới thiệu các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Phim truyện được giới thiệu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Lễ khai mạc được thông báo diễn ra lúc 19h30 ngày 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Phim chiếu khai mạc là Chuyện tình Khau Vai do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Bên cạnh đó là chương trình chiếu phim lưu động diễn ra tại các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương lựa chọn phim và bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm...