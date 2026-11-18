[Infographic] Chiếu phim miễn phí chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam 24/11
Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các đơn vị liên quan tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. Tuần phim diễn ra từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11 trên cả nước, với các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân.
Chương trình giới thiệu các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Phim truyện được giới thiệu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi.
Lễ khai mạc được thông báo diễn ra lúc 19h30 ngày 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Phim chiếu khai mạc là Chuyện tình Khau Vai do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.
Bên cạnh đó là chương trình chiếu phim lưu động diễn ra tại các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương lựa chọn phim và bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm...
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/infographic-chieu-phim-mien-phi-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-24-11.html