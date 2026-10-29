[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập 3.930 hài cốt liệt sĩ; rà phá bom mìn, vật nổ đạt 89,71%

Theo số liệu cập nhật đến ngày 29/10, các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã tìm kiếm, quy tập được 3.930 hài cốt liệt sĩ, đạt 55,64% mục tiêu đề ra. Trong đó, có 2.614 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, 244 hài cốt tại Lào và 1.072 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 852 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được an táng vào ngày 14/10/2026.

Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ, tính đến ngày 29/10, lực lượng chức năng đã rà phá bom mìn, vật nổ được 19.826,9ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 89,71% kế hoạch.

Đáng chú ý, đến ngày 12/10/2026, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, với diện tích 4.460/4.460ha, đạt 100%.

Hiện nay, các địa phương đang tiến hành sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm. Dự kiến Hội nghị toàn quốc sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ được tổ chức vào tháng 11/2026.