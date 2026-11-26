[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm: Hoàn thành toàn bộ việc rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi
Tính đến ngày 26/11, các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 4.917 hài cốt liệt sĩ, đạt 70,24% chỉ tiêu; đã hoàn thành toàn bộ việc rà phá bom mìn, vật nổ tại các vùng lõi: Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chien-dich-500-ngay-dem-hoan-thanh-toan-bo-viec-ra-pha-bom-min-vat-no-tai-vung-loi-post1005621.html