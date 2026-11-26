Ngày 26-11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 11-6-2021 của Đảng ủy Quân khu 5 về lãnh đạo xây dựng phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình mới; Nghị quyết số 10 ngày 22-7-2022 và Chỉ thị số 07 ngày 13-10-2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh trong tình hình mới.