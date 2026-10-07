[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã tìm kiếm, quy tập 3.248 hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Chiến dịch 500 ngày đêm, tính đến ngày 7/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm và quy tập được 3.248 hài cốt liệt sĩ, đạt 46,4% kế hoạch đề ra. Trong đó, có 2.092 hài cốt tìm kiếm, quy tập trong nước, 213 hài cốt tại Lào và 941 hài cốt tại Campuchia.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, thu nhận 265.765 mẫu; hoàn thành phân tích 93.175 mẫu và cập nhật 90.021 kết quả vào Cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh.